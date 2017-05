Se la vittima non reagisce in modo violento, si può essere assolti dall'accusa di stupro. Su queste basi il Tribunale di Torino ha assolto lo scorso marzo un 46enne: la sua vittima gli ha infatti soltanto intimato di smetterla senza gridare, chiedere aiuto o reagire violentemente. Ora però la vittima, una torinese che lavorava con contratto interinale alla Croce rossa di Torino, ha deciso di presentare ricorso contro quella sentenza: non si può valutare l’attendibilità di una persona che denuncia violenze sessuali sulla base di “canoni stereotipati di reazione”. È la tesi sia della procura che della procura generale di Torino presentata contro la decisione del Tribunale del capoluogo piemontese.

I fatti risalgono al periodo di novembre del 2011 e sarebbero avvenuti in vari ospedali del capoluogo piemontese, dove il dipendente della donna della Croce rossa avrebbe molestato più volte la sua collega, autista barelliere, più giovane e assunta molto più di recente. L'assoluzione è stata motivata in base alla "debole" reazione della donna alle molestie. “Non ho urlato, mi sono chiusa e basta. Ho fatto come se non fosse successo niente” aveva spiegato la vittima. E aveva chiarito al pm: “Non riuscivo a reagire, ho detto ‘no basta’, e ho cercato di scansarlo muovendo il busto, poi non ho detto più niente”.

Ma nella dichiarazione di appello il pm Marco Sanini ha fatto notare come “il silenzio è di una vittima incapace di reagire”. Il Tribunale di Torino ha quindi “ritenuto la parte offesa non attendibile, solo in quanto la stessa non ha reagito come secondo i canoni della aspettativa media sociale dovrebbe reagire un vittima di violenza” evidenzia Sanini. I magistrati torinesi peraltro non avrebbero tenuto conto dell’aspetto psicologico della vittima, in relazione alla “acclarata esperienza traumatica di abuso infantile reiterato intra-familiare, subito dai cinque ai dodici anni da parte del di lei padre”. Una donna abusata quindi, è il ragionamento della difesa, reagisce in modo diverso di fronte a uno stupro rispetto agli “stereotipi”. In altre parole, “la capacità di esprimere i sentimenti e i modelli di comportamento messi in atto dalla donna nel suo interagire con il mondo personale privato e sociale sono la conseguenza di tali episodi pregressi non accettati dalla coscienza o censurati per pudore o vergogna”.