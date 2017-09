PALERMO – Due casse di legno massiccio. Piene di rifiuti. Legate al dorso del povero animale con delle corde e dei tiranti. La bestia che crolla, esausta, e sopra di lui buste piene di immondizia L'asinello utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti a Castelbuono (Palermo) cade, forse per il peso sopra la groppa, e la foto dell'animale a terra pubblicata su Facebook dall'animalista Enrico Rizzi fa scatenare le polemiche.

C'e'è anche chi scrive al sindaco dicendo: "Al di là del metodo assolutamente ridicolo perché forse ha dimenticato che il medioevo è passato già da un bel po', mi chiedo come lei possa permettere che un asinello stramazzi a terra come se nulla fosse senza che venga preso alcun provvedimento. Le chiedo di intervenire a stretto giro per impedire il ripetersi di maltrattamenti a danno degli animali. Mi riservo di informare amici e parenti affinché nessuno metta piu' piede nel suo Comune fino a quando questa crudeltà venga abolita per sempre".

Rizzi su Fb scrive: "Sto chiedendo ai carabinieri di sequestrare subito l'asinello vittima di evidente violenza, perchè di questo si tratta. Ho anche appena telefonato al dirigente dell'assessorato della Regione Sicilia con competenza alla tutela degli animali per informarlo di ciò. Anche lui mi ha garantito un intervento nel giro di 48 ore. Denunceremo i responsabili e li porteremo in tribunale, ve lo prometto".