Ayla Heller, 19 anni, e il suo fidanzato, Dalton Henderson, 23, sono diventati genitori lo scorso 30 agosto. Maddy è una neonata sana e sorridente che ama essere coccolata dai suoi genitori, completamente innamorati di lei. Un quadretto familiare che tuttavia, solo qualche settimana fa, avrebbe potuto essere tutt’altro che felice. In un drammatico post su Facebook condiviso quasi 20.000 volte, Ayla Heller ha infatti raccontato la sua drammatica gravidanza, avvertendo tutte le future mamme di “ascoltare il proprio istinto” quando si sente che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Lei è riuscita così a salvare la sua bambina quando ancora non era nata.

"Il giorno in cui sono entrata nelle 38 settimane sembrava ovviamente solo un giorno normale", ricorda Ayla. Si era alzata ed era andata a lavorare molto presto e si è accorta che la figlioletta non aveva scalciato neanche una volta quel giorno. "A mezzogiorno non aveva ancora tirato calci. Solo alle 19 mi sono davvero preoccupata. Abbiamo cercato di ascoltare il battito cardiaco con il nostro Doppler fetale, ma ancora nessun movimento” racconta la 19enne. “Siamo entrati nel panico – continua – così ho chiamato la mia ostetrica, sono andata in ospedale e hanno riscontrato che Maddy era in una posizione pericolosa per la sua vita. La mia placenta era invecchiata prematuramente, era calcificata e la piccola non riceveva cibo e ossigeno di cui aveva bisogno".

Per fortuna ha ascoltato l'istinto ed è intervenuta in tempo. La piccola è nata quella stessa sera, visto che i medici hanno temuto che Maddy potesse soffrire di pericolose complicazioni per il resto della sua vita se fosse ancora rimasta nel grembo materno. “Ora non sarebbe stata qui, non sarebbe arrivata al giorno successivo, ho capito che stava andando tutto male” ha aggiunto Ayla.