Quando il giornale radio ha dato la notizia di un brutto incidente automobilistico Cathryn Wilcox, 37 anni, stava tornando a casa dopo un turno di notte all'ospedale, dove lavorava come ostetrica. Quella news l'aveva profondamente turbata, ma non avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Solo quando è arrivata a casa ha capito in che modo: l'uomo morto nell'incidente di cui aveva sentito parlare non era un estraneo, bensì suo marito Ian con cui era sposata da 13 anni. "Nulla è più lo stesso – ha raccontato la donna in tribunale – La vita della nostra famiglia è distrutta per sempre".

Come spiega il Manchester Evening News, era il 7 agosto scorso quando l'incidente è avvenuto e il destino di Ian, 42 anni, si è incrociato con quello di Violeta Taraskevic, 34. Anche la donna era uscita da lavoro e, insieme al marito, si era recata a casa di amici. L'uomo si era addormentato e lei aveva iniziato a bere alcolici fin quando, intorno alle 5 del mattino, aveva deciso di mettersi alla guida della Bmw del marito: i due stavano raggiungendo casa quando, in una curva, la vettura ha invaso la corsia opposta investendo la Matiz sulla quale viaggiava Ian. Violeta e il marito si sono fermati per soccorrerlo e hanno immediatamente chiamato un'ambulanza, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto mentre veniva portato in ospedale. L'alcol test ha confermato che, a tre ore dall'incidente, nel corpo di Violeta c'era ancora una quantità di alcol pari al doppio del limite consentito.