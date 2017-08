E' terminata in tragedia una giornata che doveva essere dedicata all'evasione e al divertimento: un ragazzo di 24 anni di nazionalità nigeriana e ospite di un centro di accoglienza per migranti di Ascoli Piceno è morto nel pomeriggio di oggi dopo essersi tuffato nel torrente Castellano. Il giovane, insieme ad alcuni amici stranieri, aveva deciso di concedersi qualche ora di relax e di cercare sollievo dal caldo torrido andando sulla riva del fiume che attraversa il centro della città marchigiana. Dopo essersi gettato dalla piccola cascata della spiaggeta di fronte alla cartiera papale, il enne non è più riuscito a tornare a galla ed è morto annegato.

"Erano dei ragazzi di colore – ha raccontato al Resto del Carlino una ragazza 15enne che ha assistito alla scena -, si erano messi tutti in fila per fare un tuffo dalla piccola cascata. Hanno contato fino al tre poi nessuno si è tuffato. Soltanto lui. Evidentemente era uno scherzo che gli avevano riservato. Mentre lui era sott'acqua, gli altri ridevano e scherzavano. Nessuno si è reso subito conto dalla gravità della situazione. Dopo qualche minuto non vedendolo riaffiorare in superficie i suoi amici si sono allarmati, ma nessuno si è tuffato. Molto probabilmente nessuno sapeva nuotare. Di colpo è spuntata la sua mano, come per chiedere aiuto, poi anche quella è sparita sotto il livello del torrente".

E' stata una ragazza a tentare di prestare soccorso gettandosi sott'acqua per tentare di vedere dove era finito il 24enne ma non è riuscita ad aiutarlo. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Polizia oltre a un'eliambulanza: per il giovane nigeriano, però, non c'è stato purtroppo nulla da fare.