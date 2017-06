in foto: La mano di un neonato stringe il dito di un adulto (archivio)

Momenti di puro terrore per i genitori di una bambina di appena dieci mesi di Ascoli Piceno vittima tre sere fa di un pericolosissimo incidente: la piccola stava maneggiando una spilla da balia quando, improvvisamente, l'ha portata alla bocca e ingerita. La mamma, distante una manciata di metri, si è subito accorta che la figlia aveva messo qualcosa in bocca ma non è riuscita a intervenire per recuperare l'oggetto metallico. La bimba ha iniziato ad avere dei problemi di respirazione, colpi di tosse e piccoli conati di vomito: sintomi che hanno creato subito una certa apprensione ma che fortunatamente non hanno provocato conseguenze più serie. A quel punto i genitori, una giovane coppia di ascolani, hanno immediatamente portato la piccola al pronto soccorso, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti. In particolare, la radiografia ha rivelato la presenza della spilla nello stomaco.

Il pericolo maggiore, in casi come questi, è che la spilla possa aprirsi una volta ingerita, con il rischio che la parte appuntita provochi delle ferite alle pareti dello stomaco o dell’intestino e di conseguenza possano verificarsi delle emorragie interne. I medici dell'ospedale di Ascoli Piceno hanno dunque disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale Salesi di Ancona, dove la piccolissima paziente, rimasta sempre vigile, è stata presa in cura dallo staff sanitario del nosocomio specializzato nella cura e nell’assistenza dei bambini.