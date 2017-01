Giornate difficili in Centro Italia, dove Forze dell'ordine e di soccorso sono impegnate su più fronti in operazioni di salvataggio che riguardano uomini e animali. I Carabinieri forestali di Ascoli Piceno hanno soccorso un gregge di oltre trenta pecore dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte del pastore, preoccupato per condizioni di salute inevitabilmente precarie dopo giorni senza cibo nel fienile bloccato dalla neve. I militari hanno intrapreso una lunga camminata su due metri e mezzo di neve prima di arrivare laddove erano raccolte le pecore. Liberati, gli ovini, molto affamati, sono stati immediatamente nutriti.

Soccorso che ha permesso di salvare ancora una volta gli animali – sempre nella provincia di Ascoli Piceno – è quello portato a termine con successo a Comunanza. I carabinieri forestali, dopo aver ricevuto una segnalazione molto allarmata di un cittadino, hanno intrapreso una camminata di cinque ore su un metro e mezzo di neve, fino ad arrivare a 700 metri di altezza in località Maletta. Qui hanno raggiunto un allevamento con diciotto cani setter e segugi, ripresi nel video in apertura. I cani erano bloccati senza cibo da cinque giorni e purtroppo uno di loro era già morto di freddo e fame. Gli altri sono stati subito alimentati. L'intervento dei forestali ha permesso di salvare anche una cucciolata appena nata, i cui esemplari erano in ottime condizioni mentre la madre appariva sfiancata da stanchezza, freddo e fame.