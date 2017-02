Non solo cibo, essere vegani è un modo di essere che racchiude uno stile di vita che prevede regole di comportamento ferree che vedono come norma fondamentale quella di non fare del male agli animali. A questa pratica dunque non poteva sfuggire nemmeno l'Eros e tutto quello che riguarda i rapporti sessuali visto che si è vegani sempre, anche quando si è sotto le lenzuola. Per la prima volta infatti l'associazione animalista Peta (People for Ethical Treatment of Animal) ha deciso di lanciare una campagna per promuovere preservativi vegani.

Si tratta in particolare di condom cosiddetti cruelty free cioè senza nessun derivato da animali. Come spiegato dall'associazione che da anni si batte per un trattamento rispettoso degli animali, in questi tipi di profilattici è garantita l'assenza di ingredienti di origine animale, come ad esempio caseina e lattosio di solito utilizzati per la realizzazione del lattice. La campagna, rilanciata nel corso del Superbowl, uno degli eventi mediatici più importante degli Stati Uniti, consiglia ai vegani anche una vasta gamma di sex toys, a base di legno e altre materie rigorosamente di origine vegetale. Non solo, la campagna della Peta si è rivolta anche ai non vegani invitando a ridurre il consumo di carne per migliorare le proprie condizioni di salute e dunque anche le proprie performance sessuali.