Sono accuse pesantissime quelle che i carabinieri del Nucleo investigativo di Alessandria muovono contro Antonio (Tonino) Marci, 63 anni, allenatore di calcio giovanile, originario della provincia di Cagliari, arrestato al momento per detenzione di materiale pedopornografico. Ma le imputazioni potrebbero presto farsi anche più gravi. Quando i militari sono andati a bussare alla sua porta, sarebbe stato un bambino di 11 anni ad aprire, mentre l’uomo era in bagno con indosso solo una maglietta. L’agghiacciante vicenda è venuta a galla grazie al racconto di un uomo che, a distanza di ben 29 anni, ha riconosciuto in un locale pubblico Marci che avrebbe abusato di lui quando era ancora un ragazzino.

Secondo gli inquirenti, il 63enne avrebbe approfittato del suo ruolo di allenatore per abusare di diversi giovanissimi: al vaglio degli investigatori ci sono centinaia di foto, filmati e lettere che incastrerebbero l'uomo. Materiale che infatti dimostrerebbe gli incontri sessuali consumati con i ragazzini conosciuti sui campi di calcio. Abusi che, come detto, sarebbero iniziati quasi trent'anni fa, coinvolgendo quindi giovani di varie generazioni. Ora il compito degli uomini del tenente colonnello Giuseppe Di Fonzo sarà quello di rintracciare le presunte vittime e provare a ricomporre l’amara vicenda che ha portato all’arresto.