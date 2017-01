Quando gli inquirenti hanno individuato il suo domicilio temporaneo e sono giunti sul posto per arrestarlo e perquisire l'abitazione non credevano ai loro occhi. Sotto il materasso, all'interno della struttura del letto matrimoniale, vi erano nascoste migliaia di banconote per un totale di oltre venti milioni di dollari. È l'incredibile scoperta fatta dalla polizia di Boston, nello Stato del Massachusetts, in Usa, all'interno della casa di un uomo ricercato per una truffa miliardaria ai danni di centinaia di migliaia di persone in molti Paesi. Una scena che ha sorpreso lo stesso procuratore del Massachussets che coordinava l'inchiesta e il cui ufficio ha condiviso su Twitter la foto del letto stracolmo di banconote.

Gli agenti sono arrivati al vero e proprio tesoro pedinando uno dei responsabili della truffa dopo che l'uomo aveva incontrato una delle nuove vittime designate del raggiro che però aveva capito tutto e si era rivolto alla polizia. Una volta entrati in casa hanno scoperto il rilevante bottino parte di una truffa di una finta compagnia che vendeva servizi telefonici su internet. Un'altra parte dei soldi è stata ritrovata in alcuni conti bancari gestiti dai criminali e quindi sequestrati mentre un'altra parte ancora probabilmente è finita all'estero insieme al complice dell'arrestato che è risultato irreperibile.