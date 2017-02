La sua passione per Adolf Hitler lo aveva portato a cambiare radicalmente il suo aspetto con tanto di riga da una parte e i tipici baffetti per somigliargli il più possibile fisicamente e trasformarsi in un sosia ma soprattutto lo aveva portato ad aggirarsi con fare sospetto davanti alla casa dove è nato il leader nazista. Per questo un giovane ragazzo austriaco è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia di Vienna nella città di Braunau am Inn, la stessa nella quale il Fuhrer è nato il 20 aprile del 1889. A riferirlo ai media locali è stato un portavoce della polizia locale spiegando che il ragazzo ora deve rispondere di apologia di nazismo, un reato stabilito da una legge del 1947 e severamente condannato nel Paese.

Si tratta di un 25enne di nazionalità austriaca che è arrivato anche a farsi chiamare Harald Hitler e che già nei giorni scorsi era stato segnalato nella cittadina non nuova a pellegrinaggi di nostalgici e neo nazisti. L'uomo è stato fermato mentre scattava foto e selfie davanti alla casa dove Hitler nacque in una stanza in affitto all'ultimo piano. Le autorità sono venute a conoscenza del fatto proprio grazie a numerose foto apparse sui social media nelle quali l'uomo posava all'esterno dell'immobile anche con passanti. "Era evidente che glorificava Hitler", ha detto il portavoce della polizia David Furtner aggiungendo che il ragazzo non stava giocando, anzi, "era ben cosciente di quello che stava facendo".

L'episodio non ha fatto altro che confermare i timori del governo austriaco che, dopo vari episodi analoghi, per evitare il turismo dei neo-nazisti lo scorso ottobre ha deciso l’acquisto definitivo dell'immobile per farlo demolire. La casa in effetti da decenni è tenuta sotto attenzione dalle autorità locali che l’hanno di fatto tolta ai legittimi proprietari proprio per evitare un uso distorto anche se questo non ha impedito a molti di eleggerla a meta di turismo.