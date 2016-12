Per entrare nelle case dei malcapitati che intendeva rapinare si affidava alle sue “capacità fisiche”. Si arrampicava sulle grondaie delle abitazioni e faceva da apripista ai complici Vincenzo Freschi, un giovane di diciotto anni che, dopo aver messo a segno diverse rapine, è stato però incastrato dai carabinieri. O meglio, lui stesso ha dato una mano ai militari per farsi trovare: era infatti solito postare le foto delle sue arrampicate di allenamento per le rapine sul suo profilo Facebook. E guardandole i carabinieri non hanno avuto dubbi: si trattava del “ladro acrobata” di Palermo. Frescho è stato arrestato dai carabinieri su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Termini Imerese.

Arrestati anche i complici del ladro acrobata – Con il diciottenne sono finiti in carcere Calcedonio Ambrogio, 44 anni e Francesco Rizzuto 27 anni, entrambi di Misilmeri. Pochi giorni fa i militari avevano già fermato Maurizio Alaimo, 37 anni di Misilmeri. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, la banda di ladri, grazie alla capacità del diciottenne acrobata, ha compiuto almeno tre rapine ad anziani il 14 aprile, il 9 agosto e l'11 settembre scorsi. Le foto trovate sul social network sono finite nel fascicolo che ha portato all'arresto dei quattro uomini.