Marco Sansonetti, 36enne originario della provincia di Brindisi e noto alle cronache soprattutto per essere stato per tre anni uno dei quattro ex mariti della popolare cantante Anna Oxa, è stato arrestato dalle autorità svizzere con l'accusa di usura, violenza e sequestro di persona. L'uomo, titolare di un'agenzia di sicurezza sita in Canton Ticino, avrebbe minacciato, secondo quanto riferiscono fonti locali, un richiedente asilo ospitato nel centro accoglienza di Camorino, dove la società di Sansonetti operava. L'arresto è scattato nell'ambito di un'indagine avviata dalle autorità in seguito a diverse segnalazioni relative al mancato rispetto delle norme di legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza. Al momento si apprende che l'appalto per la sorveglianza del centro di accoglienza al centro dell'inchiesta è stato immediatamente tolto alla società di proprietà dell'accusato.

Il fermo, secondo quanto si apprende da fonti locali e confermato dalla polizia cantonale, sarebbe in seguito stato trasformato in arresto provvisorio. "Capitan Marco era un duro e un violento. Urlava sempre e minacciava di farci rimandare al nostro paese. Avevamo paura, qualcuno mi ha detto di essere stato picchiato", ha raccontato un richiedente asilo ospite della struttura al Giornale del Popolo svizzero riferendosi a Sansonetti come "Capitan Marco", l'appellativo con cui solitamente veniva chiamato il brindisino. Nell'ambito della stessa indagine è stato inoltre arrestato un altro agente di sicurezza svizzero-turco accusato di avere legami con l'Isis, accusa che però non non è stata mossa al 36enne brindisino.