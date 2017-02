Jordan Haskins, 26enne americano, in passato ha ammesso di fronte alle autorità di aver una “passione sessuale” per le automobili. Martedì 14 febbraio l’uomo, originario del Michigan, è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in una concessionaria di Saginaw, ed essersi messo alla guida di quattro diverse vetture fino alle prime ore del mattino. Secondo la polizia, “Haskins ha guidato le auto intorno alla zona del parcheggio sul retro della concessionaria, per arrivare fin sopra le colline”. Tre delle vetture prese dall’uomo sono di clienti che le avevano portate a riparare. La quarta appartiene alla stessa concessionaria. Tutti i veicoli hanno subito danni.

Haskins, che in passato si è candidato per un seggio alla Michigan House coi repubblicani, ora deve affrontare sette accuse penali. Il 26enne in passato è stato beccato in almeno quattro diverse occasioni a masturbarsi in diverse area dove erano presenti veicoli di proprietà della contea. L'ultima nel novembre 2016. Quando la polizia gli ha chiesto spiegazioni, ha ammesso di avere una sorta di feticismo tutto suo: “relazioni intime con le auto”. In particolare, si ecciterebbe “rimuovendo i cavi delle candele in una macchina. Lo so è un bel problema, ma mi aiuta ad avere gratificazione sessuale” aveva detto lo scorso novembre. La sua ‘prima volta’ è stata nell'aprile 2010: Haskins fu arrestato al termine di un incidente in cui distrusse un pick-up dell'ufficio governativo della contea di Saginaw. La polizia trovò i fili del motore strappati. Ora il 26enne è detenuto in un carcere del Michigan. La sua cauzione è stata fissata a 40.000 dollari.