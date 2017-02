Era stato arrestato sabato scorso, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo che, nella sua casa di Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, i carabinieri avevano trovato 40 chilogrammi di marijuana e 30 di hascisc. La droga era stata trovata in vari punti della casa (salotto, armadio, frigorifero, sui pavimenti, sul tavolo della cucina). Al sequestro si sono poi aggiunti successivamente altri sei chili di marijuana, tenuti in garage e trovati in successivi accertamenti.

L’uomo è un 40enne del posto, Daniele Botti, commerciante, che gestisce un negozio a Reggio Emilia che vende al dettaglio macchine attrezzature e prodotti per l’agricoltura. Simbolo del negozio una foglia di marijuana. Nulla di illecito è stato trovato nel suo esercizio, in cui si vendono, legalmente, semi di canapa da collezione e narghilè. I carabinieri, però, oltre alla droga, hanno sequestrato 18.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento, tra cui un macchinario per il sottovuoto ed uno per chiudere le confezioni di cellophane. Ma anche una macchina conta soldi, un bilancino di precisione, barattoli in plastica di concime, acceleratori della crescita, fertilizzanti, antiparassitari specifici per la coltivazione della cannabis. Insomma, tutto il necessario per l’attività di spaccio.

Durante le indagini, i carabinieri hanno tenuto sott’occhio anche il profilo del Facebook del commerciante arrestato. L’uomo, a giugno del 2015, aveva postato sul social network una immagine in cui si vedeva un angolo di una camera con un letto (o un divano) fatto interamente di marijuana. Molto ironica la descrizione della foto: “monolocale affittasi già ammobiliato molto confortevole….. a qualcuno interessa?”. Aveva raccolto 120 like e 11 condivisioni.