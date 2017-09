Traditi dalle telecamere sono stati arrestati gli aggressori di Alberto Airola. Il senatore grillino è stato aggredito a Torino nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Due dominicani lo hanno malmenato, provocandogli la frattura della mandibola e gli hanno sottratto il cellulare. Inizialmente gli agenti della Digos pensavano che i due malviventi fossero nordafricani. Ma le telecamere di sicurezza del quartiere Aurora li hanno ripresi mentre si accanivano sul senatore, e hanno permesso di risalire alla loro identità. Airola è stato portato in ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove ieri è stato operato per ricomporre la mandibola. La prognosi per lui è di trenta giorni.

Il senatore stava rincasando dopo una serata con amici, poco prima dell'una di notte. Come dimostrano le telecamere Airola stava percorrendo via Cremona, quando improvvisamente è stato attaccato da due ubriachi che hanno iniziato a insultarlo. Le telecamere di sorveglianza di un locale hanno immortalato la scena. I due aggressori si trovavano fuori da un negozietto di corso Giulio Cesare, gestito da stranieri, che resta aperto tutta la notte, e che è abitualmente il ritrovo di stranieri e pusher. Le indagini del pm Manuela Pedrotta si sono subito concentrate proprio sugli avventori del market, anche grazie alla testimonianza di un residente della zona, che è stato tra i primi soccorritori della del senatore. Secondo il filmato Airola è stato colpito e buttato a terra. Dalle prime ricostruzioni risultava che il politico pentastellato avesse tirato fuori il cellulare per riprendere il gruppetto di stranieri.