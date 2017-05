Più di 150 persone sono scese in piazza a Biccari, in provincia di Foggia, per manifestare la loro solidarietà nei confronti di quattro maestre arrestate dai carabinieri due settimane fa perché accusate di aver maltrattato alcuni alunni. Ll sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, ha spiegato: "E' il caso di precisare che non si tratta di una protesta – ha detto – non è un voler inveire contro nessuno, né tanto meno, si vuole contestare il lavoro dei carabinieri e della magistratura. Vogliamo solo mostrare vicinanza alle maestre perché le conosciamo bene e da anni svolgono il loro lavoro nel migliore dei modi".

Nelle scorse settimane le indagini dei carabinieri, scattate in seguito alle segnalazioni di alcuni genitori, avevano scoperto le presunte violenze fisiche e psicologiche perpetrate da alcune maestre in una classe quarta di una scuola primaria di Biccari. Vittime degli abusi sarebbero stati bambini di 9 e 10 anni e i casi contestati sarebbero stati quattro. In seguito alle denunce quattro insegnanti, tutte di età comprese tra i 42 e i 55 anni, erano state poste agli arresti domiciliari.

Le indagini erano scattate nel mese di ottobre dopo una denuncia presentata dal padre di un alunno, al quale il figlio aveva raccontato del comportamento delle insegnanti: i carabinieri avevano quindi deciso di far luce sulla vicenda piazzando delle telecamere nelle aule scolastiche e documentando, con tanto di video episodi di violenze sia fisiche che psicologiche: i giovanissimi studenti venivano sovente derisi per le loro caratteristiche fisiche (un bimbo è stato costretto a dire "io sono basso e bugiardo"), costantemente umiliati con epiteti del tipo "fai schifo!", "chiudi quella boccaccia che escono solo cose brutte da là!" o "hai il cuore cattivo!" e anche minacciati e persino picchiati con degli schiaffi.