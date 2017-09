Fermata dalla polizia del Texas dopo essere stata sorpresa a rubare in un negozio, una volta ammanettata è stata condotta all'interno del veicolo di servizio mentre gli agenti, fuori dall’auto, ispezionavano il contenuto della sua borsa alla ricerca della merce rubata. Ma in quei minuti lei, la trentatreenne Toscha Sponsler, approfittando della distrazione degli agenti è riuscita a togliersi la cintura di sicurezza, sfilarsi le manette e a mettersi alla guida dell’auto della polizia per poi scappare via. Una folle fuga da film integralmente ripresa dalle telecamere della polizia che però è finita male per la giovane donna, che alla fine ha avuto un incidente. Tutto è accaduto il 2 settembre scorso a Lufkin, nella zona orientale del Texas.

La giovane donna inseguita per oltre 30 km dalla polizia – Quando Toscha Sponsler è riuscita a fuggire i poliziotti, allibiti, hanno subito dato il via a un pericoloso inseguimento che è durato più di 30 chilometri. Per scampare alla cattura, la donna ha raggiunto la velocità di oltre 160 km/h e alla fine, dopo un testacoda, è uscita di strada. Solo dopo lo schianto i poliziotti, dopo aver rotto il finestrino dell'auto, hanno potuto fermarla per la seconda volta in pochi minuti e portarla in caserma. Ovviamente, dopo la fuga in auto, la posizione della donna si è decisamente aggravata: all'accusa di furto si è aggiunta resistenza a pubblico ufficiale, resistenza all'arresto e guida non autorizzata di mezzo di polizia.