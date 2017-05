Si era sposata da appena due settimane ma questo non le ha impedito di tradire il marito in un menage a trois con un altro uomo e una donna, tutti e due suoi colleghi. Protagonista della storia è una 19enne, Amy Hammers, originaria di Pearl River, nello stato della Louisiana, in Usa. La donna è stata scoperta dopo che la polizia l'ha fermata insieme ai suoi due colleghi, un 30enne e una 26enne, mentre erano intenti in un rapporto sessuale nei presi del locale dove tutti e tre lavorano come baristi.

Per loro sfortuna infatti il proprietario del locale è tornato senza avvertire e, insospettito dai movimenti mentre il bar era chiuso, li ha scoperti sul retro chiamando le forze dell'ordine. Sul posto è giunta una volante dello sceriffo della contea e gli agenti hanno beccato i tre in atteggiamenti inequivocabili. Le due donne e l'uomo sono stati così arrestati per atti osceni in luogo pubblico e ,dopo la liberazione su cauzione, adesso dovranno comparire in tribunale. Anche se il bar si trova in una zona semi isolata ed era chiuso, infatti, quello che facevano i tre era comunque perfettamente visibile dalla strada antistante il parcheggio.