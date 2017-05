Il collegio Santa Maria di Posadas, in Argentina, è una delle scuole cattoliche più prestigiose della città e sono migliaia gli studenti che la frequentano. La scuola però recentemente è finita al centro di uno scandalo a causa di un suo insegnante di informatica. Si tratta di un prof che, secondo quanto si legge sui quotidiani locali, avrebbe avuto un comportamento scorretto in classe. In particolare una studentessa di seconda media lo avrebbe accusato di aver abusato del suo ruolo. Secondo quanto ha denunciato la ragazza, il professore in classe costringeva gli studenti a giocare a una particolare versione di “obbligo o verità”: chi sbagliava o si rifiutava di prendere parte al gioco doveva poi prestarsi a delle penitenze, anche umilianti, come pulire il pavimento con la lingua e baciare compagni e docente.

Genitori hanno chiesto alla scuola di allontanare il docente – La vicenda è venuta a galla quando appunto una studentessa, stanca del comportamento del professore, ha deciso di denunciare tutto raccontando quanto accadeva in classe ai suoi genitori. Quando la notizia è arrivata al professore questo avrebbe anche minacciato la giovane e i suoi compagni di stare zitti dicendo che sarebbe stato molto cattivo con loro se ci fossero state conseguenze. Ma le minacce non hanno fermato i ragazzi. Del fatto le famiglie dei vari studenti hanno iniziato a discutere anche sui social e su Whatsapp e alla fine hanno chiesto spiegazioni ai dirigenti dell’istituto, che hanno allontanato il docente.