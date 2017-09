Un uomo di sessantadue anni è stato ucciso nella serata di lunedì con un corpo contundente, molto probabilmente un mattarello preso in cucina. A commettere il delitto – consumato in una casa a Terranuova Bracciolini (Arezzo) poco prima delle 23 di ieri sera – sarebbe stata la moglie, una donna di cinquantotto anni. Al culmine di una violenta lite, da quanto ricostruito, la donna avrebbe colpito il marito alla testa con un matterello fino a ucciderlo. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia, una ragazza di venticinque anni che tornata a casa ha trovato il corpo a terra del papà e ha chiamato il 118. Al telefono la ragazza avrebbe detto che suo padre era a terra “con la testa fracassata”. Così i sanitari del 118 le hanno dato, nell’attesa del loro arrivo nell’abitazione, delle indicazioni per eventuali tentativi di rianimazione. Al loro arrivo hanno trovato il corpo dell’uomo tra il bagno e il corridoio mentre la moglie, che avrebbe subito confessato le sue responsabilità, si trovava sul divano di casa. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita al sessantaduenne.

La moglie ha tentato il suicidio dopo il delitto – Da quanto emerso, già nel pomeriggio di lunedì i due coniugi avevano discusso. Poi il tragico epilogo in serata. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, la donna che ha confessato di aver ucciso il marito avrebbe anche tentato il suicidio dopo il delitto con una serie di pasticche e sonniferi. Portata in ospedale, è stata salvata. Ancora ignoto il movente dell'omicidio, che i carabinieri stanno cercando di ricostruire. A quanto pare l’uomo, ex presidente dell'Avis di Terranuova, aveva avuto un ictus che lo costringeva a camminare con l'aiuto di un bastone e a ricevere continua assistenza.