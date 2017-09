Preoccupata dalle continue esternazioni dell'ex fidanzato da cui si era da poco separata, una 43enne residente in Valdichiana, vicino ad Arezzo, si è recata dai carabinieri della stazione di Lucignano per allertare i militari circa l'ipotesi che l'ex compagno potesse commettere qualche insano gesto. L'uomo, infatti, aveva da poco pubblicato un video sul suo profilo Facebook brandendo un coltello e facendo chiaramente capire che avrebbe tentato di suicidarsi in diretta Facebook poche ore dopo, in serata. A quel punto la donna, preoccupata e allarmata, ha chiesto ai carabinieri aretini di intervenire nel tentativo di far desistere l'uomo dai suoi intenti, stesso tipo di denuncia è stata presentata ai carabinieri di Bucine dalla sorella del quarantenne.

I carabinieri, dunque, avendo verificato la sussistenza degli intenti suicidari dell'uomo, hanno rintracciato il quarantenne nel pomeriggio nei pressi dell'abitazione della ex compagna e dopo avergli parlato per qualche decina di minuti, lo hanno dissuaso dal suo intento e lo hanno affidato alle cure della sorella. In contemporanea, i militari hanno anche provveduto a perquisire il quarantenne toscano, trovandolo in possesso di una mazza e di un coltello e per questo motivo è stato segnalato all'autorità giudiziaria di Arezzo per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.