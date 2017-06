Tragedia a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo. Una bambina di un anno e mezzo è morta per arresto cardiaco dopo essere stata dimenticata in auto dalla mamma. Inutile l'intervento di vigli urbani e 118. La donna sarebbe andata a lavoro dimenticandosi a piccola sul seggiolino.

Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe stata proprio la mamma, una volta uscita dal lavoro, a trovarla riversa sul seggiolino. La bimba era già in arresto cardiaco quando è stata trovata, in piazza Vittorio Emanuele. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti con il defibrillatore e successivamente dai sanitari intervenuti che avevano anche attivato l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta.