Ventitre bambini, tutti tra i dieci e gli undici anni, sono stati ricoverati all’ospedale di Careggi, nel fiorentino, o nel reparto di pediatria di Arezzo, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta dei partecipanti a una festa di compleanno che si era tenuta nella serata di sabato nella sala parrocchiale della chiesa di Sant’Andrea a Pigli, una frazione di Arezzo. La sala, a quanto emerso da una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, era riscaldata da alcune stufe a gas, evidentemente non in perfetto stato di manutenzione.

A un certo punto della serata due ragazzi di undici anni hanno cominciato ad avvertire un senso di nausea e dopo qualche minuto hanno perso conoscenza. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo dei soccorsi, con il trasporto nel pronto soccorso di Arezzo. I medici, accortisi dell’alta concentrazione dei livelli di monossido di carbonio, hanno disposto il ricovero nell’ospedale di Careggi, dove è attiva una camera iperbarica. Gli altri partecipanti alla festa sono poi stati ricoverati in pediatria ad Arezzo: per loro è stata sufficiente qualche seduta di ossigenoterapia, prima delle dimissioni. Nessuno dei bambini ancora ricoverati è in pericolo di vita.