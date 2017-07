Ha alzato il gomito con l'alcol e ha compiuto alcune violenze gratuite sui sudditi indifesi. Il tutto ripreso da uno smartphone e finito in un video che, pubblicato su Twitter, ha fatto immediatamente il giro del mondo. Un gesto, questo, che è costato molto caro ad un principe saudita, che è finito in manette per ordine del re Salman in persona. Il protagonista della vicenda è tale Saud, discendente di Saud bin Abdulaziz Al Saud, il fondatore dell'Arabia Saudita. Le immagini diffuse su internet mostrano, in particolare, il membro della famiglia reale puntare un fucile contro un uomo, che a sua volta comincia a sanguinare dalla testa e a supplicare di liberarlo. Ancora, in altre si vede chiaramente Saud accanto a 18 bottiglie vuote di whisky, quando nel Paese bere alcolici è proibito, posizionate accanto a mazzette di denaro su un mobile nel suo appartamento. Basti pensare che questo filmato è stato visto quasi un milione di volte su Youtube.

Insomma, un vero e proprio scandalo che ha costretto il re al pugno duro. "Non importa chi sei: principe, ministro o cittadino, nessuno è al di sopra della legge", ha scritto in un tweet la famiglia reale. Al-Ikhbariya, l'emittente televisiva locale che per prima ha parlato della punizione di Saud, ha spiegato che ora le vittime saranno chiamate a testimoniare in tribunale. L'Arabia Saudita ha uno dei tassi di esecuzioni capitali più alti al mondo e lo scorso anno nel paese è stata anche eseguita la prima condanna a morte contro un principe accusato di omicidio, segno che nessuno è al riparo da gesti che possono mettere in pericolo la vita dei suoi sudditi.