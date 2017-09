Chi farebbe guidare un'automobile a una donna, cioè a un essere umano dotato di un quarto del cervello di un uomo? No, non è una provocazione, ma una convinzione radicata in alcuni uomini sauditi: tra questi lo sceicco Saad Al Hajry, presidente del Consiglio della fatwa della provincia di Asir, nel sud dell'Arabia Saudita.

La frase è stata pronunciata durante un incontro pubblico, ovvero aperto a soli maschi: "Le autorità darebbero la patente a un uomo che dimostra di avere solo metà cervello?”. Gli uditori hanno risposto con un deciso no, ma come se non bastasse lo sceicco ha concluso: “E perché mai dovrebbero darla alla donna che ne ha solo un quarto. Ovviamente non è colpa sua, ma è un aspetto fisiologico”.

L'affermazione del "nobile" ha suscitato una dura reazione non solo tra le donne, ma anche sui social media arabi, dove la campagna affinché le saudite possano conseguire la patente è fra le più popolari di sempre: il video del religioso è stato condiviso e commentato sarcasticamente da migliaia di persone su Twitter. In molte hanno ironizzato ricordando l’altro argomento “medico” sostenuto da un altro sceicco alcuni ani fa: le donne non possono guidare perché questo danneggia il loro sistema sistema riproduttivo.

Fortunatamente le affermazioni dello sceicco Saad Al Hajry stanno diventando sempre più minoritarie nel paese: fra poco meno di un mese la Shura, organo consultivo della monarchia, discuterà la proposta di concedere alle donne sopra ai 40 anni la patente.