Storica svolta per i diritti delle donne: il re saudita Salman ha emesso un decreto che permette alle donne del Regno di guidare le auto. La nuova legge entrerà in vigore da giugno del prossimo anno. La decisione avrà un impatto epocale nella società del Paese: in Arabia Saudita le donne quando girano per strada devono sempre essere accompagnate da un familiare maschio. Inoltre sono obbligate ad avere un tutore legale.

Il decreto è stato annunciato dalla televisione di stato e contemporaneamente in un evento a Washington, come scrive il New York Times. Dal gennaio 2015, da quando re Salman è alla guida del Paese, che è una monarchia islamica in cui vige la legge della Sharia, ci sono state parecchie aperture nei confronti dei diritti delle donne, che vanno nella direzione di una modernizzazione e di una maggiore concessione di libertà. Contro il divieto di guida per le donne era stata fatta una campagna di sensibilizzazione, attraverso video postati su Internet, che riprendevano donne al volante in segno di provocazione. Finora era ritenuto inappropriato che una donna imparasse a guidare, perché questa concessione avrebbe potuto minare i capisaldi della cultura islamica e mandare in crisi il concetto stesso di famiglia tradizionale.