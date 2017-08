Applausi e solidarietà per don Biancalani. Fischiati in chiesa i militanti di Forza Nuova

Un lungo applauso all’ingresso della chiesa di Vicofaro a Pistoia per don Biancalani, il prete contestato nei giorni scorsi per aver pubblicato su Facebook una foto che ritraeva giovani migranti in piscina. Forza Nuova presente alla messa.