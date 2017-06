Stava tranquillamente passeggiando instrada con la sua nonna quando all'improvviso dall'alto è arrivato qualcosa a forte velocità: un grosso appendiabiti metallico che lo ha colpito in testa, conficcandosi nel cranio. È l'assurdo e terribile incidente di cui è rimasto vittima un bambino di sei anni, vivo per miracolo. L'episodio, come racconta il Sun, è avvenuto nella zona di Chongqing, nel sud ovest della Cina. Il piccolo coinvolto, Xiao Jie, è stato soccorso dalla stessa nonna e poi portato all'ospedale pediatrico della città dove i medici gli hanno rimosso il copro estraneo in un delicata operazione durata oltre tre ore.

Durante il fatto, nonostante il dolore e il sangue che gli scorreva dal capo, il piccolo non ha mai perso conoscenza ed è rimasto vigile per tutto il tempo, fino al trasporto al pronto soccorso. Il bambino dovrà trascorrere qualche giorno di degenza, ma poi potrà tornare tranquillamente alla vita di sempre. I medici infatti hanno assicurato che non riporterà conseguenze permanenti, a parte la cicatrice, visto che l'oggetto non ha lesionato parti vitali.

Sul caso indaga la polizia locale per stabilire eventuali colpe. Dai primi rilievi pare che il grosso appendiabiti sia caduto da un balcone del 21esimo piano di un palazzo. Una coppia di giovani infatti in un primo momento è accorda in strada e ha ammesso che si trattava del loro appendiabiti ma poi, viste le conseguenze sul piccolo, ha spiegato di non esserne sicura anche se gli agenti hanno trovato altri oggetti identici in casa.