"Avevo preparato tutto e comprato vestitini da neonato ma lui già indossa pannolini delle seconda misura e capi di abbigliamento di taglia da tre a sei mesi", così una mamma statunitense, Jenna Reyes, ha raccontato ai media locali le vicissitudine col suo nuovo arrivato in casa, il piccolo Raymond. La donna, che è alla sua seconda esperienza da genitore, ha fatto appena in tempo per poter festeggiare a casa la festa della mamma col piccolo che in realtà di piccolo ha ben poco vista l'età.

Al momento della nascita, avvenuta alcuni giorni fa presso il Mercy Medical Center di Merced, nello stato della California, in Usa, il neonato infatti pesava ben 6 chili e centoventi grammi. "Quando l'ho visto per la prima volta mi sono chiesta se era veramente mio figlio neonato, sembrava già un bambino, era così grande", ha confessato Jenna Reyes, rivelando che anche le infermiere sono rimaste sorprese visto che era uno dei bimbi più grossi che avevano mai visto nella clinica. A parte la sorpresa nascere così grandi non sempre è buona cosa e il piccolo ha dovuto essere ricoverato nel reparto di assistenza intensiva neonatale visto che ha avuto dei problemi di salute. Dopo qualche giorno però fortunatamente è stato dimesso ed ora è tornato finalmente a casa.