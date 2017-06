Erano circa le 17 di domenica 4 giugno quando Yaneisha Garabitos, una ragazzina extracomunitaria di 14 anni, si è allontanata dalla casa della sua famiglia a Chatillon – in Val D'Aosta. La giovane viveva lì insieme alla nonna, che da allora non ha più notizie. La stanno cercando carabinieri e polizia dopo che due giorni fa, lunedì, la zia Hayat Errati ha sporto denuncia di scomparsa al Comando dell'Arma di Aosta. “Se qualche adulto la sta ospitando in casa sua, sappia che rischia una querela; mia nipote è poco più di una bambina”, ha scritto Hayat sul suo profilo Facebook, spiegando anche che l'irrequieta Yaneisha “è già scappata altre volte” ma era sempre tornata spontaneamente a casa dopo poche ore, al massimo un giorno.

La nonna ha il timore, che potrebbe essere fondato, che la ragazzina si trovi in compagnia di adulti, e una segnalazione sulla pagina Facebook ‘Sei di Aosta se…' farebbe supporre che l'ipotesi possa essere effettivamente probabile. Di carnagione e occhi scuri, capelli raccolti stile ‘rasta' in fini dreadlocks, quando si è allontanata Yaneisha Garabitos non portava con sé il cellulare; indossava jeans, maglietta e presumibilmente aveva pochissimo denaro in tasca. Al momento la 14enne è cercata dalle pattuglie del Radiomobile e dalle Volanti; ancora non è stato avviato il protocollo regionale di ricerca persona scomparsa.