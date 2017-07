25mila euro in banconote sono stati trovati nell'ufficio riservato al presidente della regione autonoma della Valle D'Aosta, al secondo piano del Palazzo regionale del capoluogo. Il denaro era nascosto sotto al piano della scrivania. A fare la scoperta è stato l'attuale governatore, Pierluigi Marquis, che si è insediato lo scorso 20 marzo dopo un cambio di maggioranza. Il ritrovamento, di cui si è avuta notizia solo oggi, è avvenuto nella tarda serata del 22 giugno nel corso di alcuni lavori di manutenzione. Oltre ai soldi, è stata rinvenuta altra documentazione. Saranno ora la Digos e la Squadra mobile della Questura aostana ad indagare sul singolare ritrovamento: sono in corso accertamenti per individuare la provenienza delle banconote, poiché in base a quella più recente si cercherà di risalire al momento in cui sono state nascoste. All’esame anche l’incartamento ritrovato assieme al denaro. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo sul caso.