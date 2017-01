Aveva deciso di incaricare la badante che lo accudiva e di cui ormai si fidava di andargli a prendere la pensione ma la donna, dopo aver incassato il denaro, al posto dei soldi veri gli consegnava solo banconote false. Così un 70enne pensionato ligure è stato truffato più volte da una donna italiana di 38 anni. La truffa scoperta solo quando l'anziano, andando a fare la spesa e pagando in contanti è stato fermato più di una volta all'interno dei negozi poiché il denaro risultava falso. Così l'uomo si è rivolto alla nipote che è intervenuta scoprendo che l'intera pensione era composta da soldi falsi.

La donna ha fatto scattare la denuncia e i successi accertamenti del commissariato di Sestri Ponente, in provincia di Genova, dove risiede l'uomo, hanno scoperto che al 70enne sarebbero stati intestati a sua insaputa anche finanziamenti di autovetture nuove poi rivendute a una gang di cittadini romeni. Come i soldi anche il nome della badante era falso. Il vero nome della truffatrice è stato scoperto grazie a una ricevuta firmata e rinvenuta da un'impiegata delle Poste. Così la polizia ha scoperto che la donna è una pregiudicata già agli arresti domiciliari proprio per detenzione di banconote false.