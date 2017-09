Qualche giorno fa, Oscar si è recato all'ospedale regionale di Bahia Blanca (Argentina), lamentando dei forti dolori alla testa. È stato assistito da un gruppo di infermiere, che dopo aver parlato per un po’ con lui, hanno subito capito che il problema dell’anziano non era solo fisico. Era il suo compleanno, e non voleva starsene da solo a casa. Così hanno improvvisato una festa per il vecchino, comprando una torta con delle candeline e utilizzando i guanti monouso per farne dei palloncini. Gisel Rach, l’infermiera che si è presa cura di lui, ha raccontato tutto su Facebook: “Sapete qual è il suo vero malessere? Oggi compie 84 anni e non voleva restare da solo”. La moglie di Oscar è scomparsa quattro anni fa (la coppia non ha avuto figli) e lui è l’ultimo dei suoi quattro fratelli ancora vivo. “Abbiamo deciso di comprare un mini torta – ha scritto ancora l’infermiera – e una candelina a cui chiedere tre desideri. E, come si vede, abbiamo improvvisato dei palloncini con dei guanti”.

L’infermiera ha condiviso sul social network anche una foto in cui Oscar è attorniato dalle altre sue colleghe. Il post è diventato ultra-virale ed è stato condiviso quasi da 100mila persone su Facebook: “l volto di quest’uomo con gli occhi pieni di lacrime ed emozione per una cosa così semplice non lo dimenticherò mai”, ha commentato ancora la Rach. Il post di Gisel si chiude con una riflessione: "Apprezziamo ciò che abbiamo e non quello che ci serve, se hai qualcuno che ti aspetta, qualcuno che ti chiama, che si preoccupa per te, che ti apprezza e ti ama, ti ama molto, prenditene cura perché tu sei un milionario e non te ne stai rendendo conto”.