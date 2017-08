5,000 sterline, pari a quasi 6mila euro, a chi fornirà informazioni utili a catturare la donna che lo scorso mese ha colpito brutalmente una pensionata, Catherine Smith, che era a passeggio col suo cane a Tulse Hill, a sud di Londra. L’82enne ha raccontato di essersi trovata improvvisamente oggetto dell’ira della squilibrata che, dopo averle chiesto “Dov’è Tracey?”, ha preteso ripetutamente del denaro. “Le ho detto di non conoscere nessun Tracey, poi mi ha chiesto salire in casa per usare il gabinetto”. La donna le ha risposto di no e ha cercato di chiudersi in casa, ma a quel punto la sua assalitrice ha spinto la porta quel tanto che bastava per farla cadere, poi l’ha colpita più volte. Dopo aver lasciato l’anziana a terra priva di sensi, ha sfogato la sua rabbia contro il cane della stessa Catherine, rischiando addirittura di strangolarlo, poi è scappata via. A quel punto, l’82enne ha iniziato a gridare riuscendo ad attirare l’attenzione dei vicini che l’hanno soccorsa e chiamato la polizia.

Vicky Vincent, il detective che segue le indagini, ha spiegato che l’anziana non ha assolutamente provocato l’aggressione e che ora è molto angosciata per l’accaduto. “Crediamo che la sospetta ha visto Catherine ai Palace Road Nature Gardens e per motivi sconosciuti ha deciso di seguirla a casa, l’ha maltratta e poi l’ha brutalmente assalita”, ha spiegato il detective, lanciando un appello a chiunque sia in grado di fornire informazioni su quanto accaduto. L’assalitrice è stata descritta come una donna di colore, alta circa un metro e 65, di corporatura esile e con capelli neri legati.