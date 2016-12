Una turista inglese di settantaquattro anni è precipitata giù da una nave da crociera nel mar dei Caraibi. La donna si trovava come passeggera a bordo della Queen Mary 2, ammiraglia della compagnia Cunard, partita giovedì da New York. Alle 22 del 23 dicembre è scattato l'allarme: alcuni suoi amici non riuscivano a trovarla, e hanno chiesto aiuto. La nave, che si trovava a circa 100 miglia nautiche a sud est di Atlantic City, nel New Jersey, è tornata indietro.

Così sono inziate ore di estenuanti ricerche da parte dei soccorritori, che però purtroppo si sono rivelate vane. La Guardia costiera degli Stati Uniti aveva messo in campo un aereo e un elicottero per setacciare le acque in cui presumibilmente la turista è precipitata. Ma a nulla è valso l'impegno dei soccorritori, e ogni tentativo si è rivelato inutile: di lei non si è mai trovata traccia. Alla fine, così, anche l'ultimo barlume di speranza di ritrovare la donna si è spento, e le ricerche sono state dichiarate concluse. La nave ha quindi ripreso il suo cammino, diretta a St. Martin, dove dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

"Con enorme tristezza confermiamo che, dopo un'accurata ricerca in collaborazione con tutte le autorità competenti, Queen Mary 2 ha fermato ogni tentativo di recuperare l'ospite mancante caduta in mare", si legge in una nota inviata dalla compagnia Cunard. La nave – prosegue il comunicato – era partita da New York ieri per un itinerario di dodici giorni nei Caraibi. La Cunard sta offrendo sostegno alla famiglia. Ora la nave è di nuovo in viaggio per raggiungere St. Martin il 26 dicembre come previsto".