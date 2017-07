"Non riuscivo a dormire e volevo svuotare un po' il cervello per rilassarmi", così una anziana donna belga si è giustificata davanti agli agenti di polizia che l'hanno fermata mentre sfrecciava a folle velocità alla guida di una potente porsche per le strade cittadine. Come raccontano i giornali locali, è quanto accaduto in un anno fa nei pressi di Namur, capitale della Vallonia a una quasi ottantenne automobilista ora sotto processo in un tribunale locale.

La donna invece di leggere o contare le pecore per combattere l'insonnia, infatti, aveva deciso si adottare un metodo molto particolare, la guida notturna a tutta velocità. Complice le strade sgombre dal traffico, però, la signora sembra aver decisamente esagerato con l'acceleratore dell'auto sportiva arrivando quasi a 240 chilometri orari con la sua Porsche Boxster GTS.

Scoperta e inseguita dagli agenti, grande è stata la sorpresa dei poliziotti quando hanno visto chi era alla guida. Coparsa davanti al giudice giovedì scorso la dona ha spiegato: "Non sapevo che stavo guidando così veloce, ma non è questo il problema. Sono d'accordo di aver sbagliato e mi dichiaro colpevole". Constatando la situazione e la fedina penale pulita, per lei il giudice è stato clemente stabilendo solo una pesante multa di 4mila euro di multa e la sospensione della patente di guida per tre mesi.