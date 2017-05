Flaconi dell’antidepressivo naturale Griffonia sono finiti per errore all’interno delle confezioni del sonnifero Arkocapsule Valeriana. Per questo motivo l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo cautelativo, del lotto n. F05005A scad. 5/2018 della specialità medicinale ARKOCAPSULE VALERIANA*50CPS270 – AIC 034239018 della Società Arkofarm. A dare notizia del provvedimento, come spesso accade in questi casi, è stato Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’. “Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare l’avvenuto ritiro e, in caso di mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro del lotto del medicinale” si legge nella nota dell’associazione.

La griffonia (Griffonia simplicifolia) è una pianta tropicale della tradizione africana, i cui semi contengono notevoli quantità di 5-HTP (5-idrossitriptofano), precursore diretto della serotonina. La serotonina è uno dei principali neurotrasmettitori del sistema nervoso ed è coinvolta nella regolazione del tono dell'umore, del senso di fame, del sonno (la serotonina è infatti, a sua volta, il precursore della melatonina) e di altre importanti funzioni. Per questo è utile per il controllo degli stati depressivi. L’Arkocapsule Valeriana è invece un medicinale a base di piante, utilizzato per il temporaneo trattamento sintomatico di forme lievi di stress e tensione nervosa e per favorire un sonno naturale.