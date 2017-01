in foto: Valle di Saalfelden, Austria (Wikipedia)

Una vista mozzafiato sulle Alpi, ma senza elettricità, acqua corrente e soprattutto senza Wi-Fi. Se siete alla ricerca di un lavoro, forse quello dell'eremita è ciò che fa per voi. Ad offrirlo è il comune di Saalfelden, nella regione di Salisburgo, in Austria, che sul proprio sito internet ha pubblicato un annuncio, tra i più strani che si possano leggere in rete ultimamente: cercasi persona, non necessariamente un monaco, che viva nei mesi dai aprile a novembre nell'eremo posto su un dirupo a 1400metri di altezza, sopra il castello di Lichtenberg. Il prescelto, però, non sarà completamente da solo. Tra i suoi compiti, ci sarà quello di accogliere pellegrini ed escursionisti durante le stagioni primaverile ed estiva e guidarli nella visita alla cappella del 17esimo secolo che si trova nelle vicinanze.

Niente connessione ad Internet, solo tanto relax e possibilità di godere delle bellezze della natura. Unica pecca, forse, il fatto che l'impiego non sia retribuito. "Non si offre un salario – si legge sull'annuncio -, ma molto tempo per la preghiera e per l'introspezione". L'ultimo ad aver ricoperto questo ruolo è stato un prete psicoterapeuta di Vienna che ha dato le "dimissioni" lo scorso settembre, quando ha preferito tornare alla sua vita normale nella capitale austriaca. Ancora, prima di lui era toccato ad un monaco benedettino, che aveva invece vissuto lì per oltre un decennio. Negli ultimi 350 anni non è mai capitato che l'eremo restasse disabitato.

Eppure, si tratta di un impiego molto ambito in passato. Come riportano alcuni quotidiani locali, nel 1970 un uomo presentò domanda ma fu scartato. Per questo si arrampicò fino all'eremo, e giunto sulla soglia sparò un colpo di pistola mettendo in fuga l'eremita dell'epoca. "Per noi è importante che il candidato abbia una formazione cristiana, per preservare la tradizione monastica – ha dichiarato il parroco di Saalfelden Alois Moser alla Bbc – ma non necessariamente si deve essere monaci". La scadenza per presentare domanda è il prossimo 15 marzo. Chiunque sia interessato dovrà mandare il consueto curriculum, accompagnato da una lettera che chiarisca i motivi della scelta e da una foto.