Non si può dire certo che sia stato un rapinatore abile e nemmeno accorto l'uomo arrestato da una volante del commissariato di polizia a Comiso, in provincia di Ragusa, poco dopo aver messo a segno una rapina a mano armata nel locale ufficio delle poste. Appena poche ore prima, infatti, l'uomo aveva annunciato il colpo sul suo profilo facebook, addirittura mettendo in evidenza il post con lo sfondo colorato. "Ho deciso, domani farò una rapina", aveva scritto infatti l'uomo, un 50enne di Comiso, probabilmente non preso troppo sul serio dai suoi amici sul social network che gli hanno risposto con una faccina diversità pensando ad una goliardata.

In realtà invece l'uomo è passato effettivamente dalle parole ai fatti entrando in azione nel pomeriggio del giorno dopo quando, armato di taglierino, si è presentato all'ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII prendendo addirittura in ostaggio una donna. Il 50enne con le minacce si è fatto dare 400 euro dal direttore del'ufficio e poi ha rubato altri 200 euro ad un cliente che era in attesa prima di uscire sempre con la donna al braccio. Per sua sfortuna però nel frattempo un'impiegata è riuscita ad avvertire la Polizia, che è immediatamente è arrivata sul posto così quando il rapinatore è uscito è stato bloccato, disarmato e arrestato. Il 50enne ora è rinchiuso nel carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.