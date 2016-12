Il 2017 inizierà nel segno dei rincari: a partire da gennaio, infatti, le bollette saranno più care, rispettivamente dello 0,9% per l'energia elettrica e del 4,7% per il gas. Su quest'ultimo incide anche l'aumento delle quotazioni per il maggior consumo legato alla stagione invernale. A renderlo noto è l'Authority dell'Energia. Nel dettaglio, per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra l'1 aprile 2016 e il 31 marzo 2017) sarà di 498 euro, con una variazione del -1,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 aprile 2015 – 31 marzo 2016), corrispondente ad un risparmio di circa 8 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà di circa 1.022 euro, comunque con una variazione del -6,5% rispetto all'anno scorrevole, corrispondente a un risparmio di 71 euro.

Che quello in arrivo sarà un anno all'insegna degli aumenti dei prezzi era noto da giorni, da quando cioè il Codacons ha spiegato che nel 2017 cresceranno sensibilmente i prezzi per il carburante, le tariffe per le assicurazioni e molto altro, per una stangata da 986 euro a famiglia. Lo studio sottolinea che la crescita dei listini causerà, esclusi gli alimentari, un incremento della spesa pari a 302 euro a famiglia, mentre per il cibo sarà necessario mettere in conto un incremento di 193 euro. Nel settore dei trasporti "un nucleo familiare tipo – sottolineano i consumatori – dovrà affrontare una maggiore spesa pari a 64 euro, mentre viaggiare sulle autostrade comporterà un aggravio medio di 35 euro: i gestori autostradali hanno infatti già presentato al Ministero dei trasporti le richieste di aumento delle tariffe per il 2017". Aumenti anche per i servizi bancari, per i quali sborseremo 16 euro in più rispetto allo scorso anno (oltre ai 7 euro aggiuntivi per i servizi postali). Cresceranno anche le tariffe Rc auto, e assicurare una automobile costerà mediamente 10 euro in più.