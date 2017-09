A partire da stamattina il sogno di Andrea Comand, il 39enne morto a causa di un male incurabile lo scorso mese di luglio, è finalmente diventato realtà. La sua officina infatti, la ‘Garage srl’ di Mortegliano – in provincia di Udine – ha riaperto, come aveva disposto lui, sotto la gestione dei suoi storici dipendenti. Un gesto di altruismo e generosità che Comand ha voluto mettere nero su bianco negli ultimi giorni della sua vita. A raccontarlo è il Messaggero Veneto.

L'attività, chiusa da Ferragosto, ha riaperto le porte questa mattina. Il nuovo gruppo chiamato a gestire l'officina è formato dall’impiegata amministrativa Dorina Bulfoni, dall’esperto di elettronica e automazione Andrea Benvenuto, damAndrea Cuzzolin- responsabile della linea di collaudo – dal direttore tecnico e responsabile dei cambi automatici Giuliano Fabro e dal tecnico di meccanica generale e oleodinamica Simone Zanin, ed è ora pronto a proseguire l’attività fatta crescere da Andrea Comand.

Andrea Comand, 39 anni, è stato stroncato da una malattia incurabile lo scorso 18 luglio. L'uomo, molto amato e conosciuto nel centro del Medio Friuli, era socio dell'autofficina Garage; avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 21 novembre. Aveva una grande passione per motociclette ed escursioni in montagna, e per molti mesi aveva affrontato con coraggio la malattia. Gli amici lo ricordano come un gentiluomo, sempre sorridente e disponibile.