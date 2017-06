L'amico, che era seduto sul sedile posteriore della sua auto, fu sbalzato fuori dalla vettura in un drammatico schianto perdendo la vita. Ora una perizia ha accerto che la vettura correva ad un folle velocità di 155 chilometri orari in un punto dove il limite era di appena 50 all'ora. Per questo un 22enne di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, è ora indagato per omicidio stradale in relazione alla morte dell'amico e collega 27enne. L'incidente stradale risale al novembre scorso quando il 22enne alla guida della sua auto si schiantò sulla strada provinciale fra Valcanover e Calceranica .

Nel drammatico schianto il 27 enne che era seduto dietro e fu sbalzato all’esterno, finendo contro alcune rocce e poi nel fosso di scolo ai piedi del muretto. A provocare quell'incidente, secondo la Procura, sarebbe stata una condotta imprudente dell'automobilista che ha violato in maniera assurda i limiti di velocità. Secondo gli accertamenti tecnici dei periti, infatti, la vettura che stava guidando avrebbe avuto anche il motore modificato ed elaborato in modo professionale per aumentarne la potenza.