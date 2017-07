L’ha investito, uccidendolo, e poi è scappato. Erano circa le 1:40 quando i militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia e della Stazione osimana sono intervenuti ad Osimo, in provincia di Ancona, all’altezza dell’incrocio con il cimitero comunale dove poco prima un’auto aveva travolto e un uomo. Un impatto violentissimo quello avvenuto con lo sfortunato che è stato sbalzato per alcuni metri perdendo la vita sul colpo.

Dall'identificazione è emerso che la vittima, come spiega Il Resto Del Carino, si chiama Peter Lina: un clochard nato in Polonia, 56 anni, senza fissa dimora, celibe, pluripregiudicato e già noto alle forze di polizia, che da qualche tempo girovagava tra i comuni di Osimo, Numana e Loreto. Il conducente dell’auto è fuggito senza prestare soccorso. Non sarebbero state trovate tracce di frenata sull’asfalto, dove sono stati recuperati invece pezzi di carrozzeria attraverso cui gli investigatori sperano di risalire al pirata della strada. Sul posto è poi intervenuto il personale medico del 118 che, dopo aver tentato invano la rianimazione dell'uomo, ne ha constatato il decesso. S

ul luogo del sinistro i carabinieri hanno sentito due testimoni oculari e raccolte le testimonianze fondamentali. Uno di questi era alla guida dell’auto che seguiva la vettura pirata e che per primo ha portato soccorso al clochard deceduto. Per tutta la notte le pattuglie hanno setacciato la zona e diramato l’allerta in tutta la provincia. Gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la targa dell’auto pirata. L’uomo rischia l’incriminazione per omicidio stradale.