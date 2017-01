Tragedia a Sassoferrato, paese in provincia di Ancona, nelle Marche. Alessandro Vitaletti, 48 anni e insegnante di lettere di scuola media, è stato ucciso a coltellate davanti ad un bar in via Buozzi da un uomo che si è poi dato alla fuga. È successo nel pomeriggio di sabato 28 gennaio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti, la vittima, che stava passeggiando, avrebbe avuto una lite con il suo aggressore probabilmente a sfondo passionale, degenerata poi in omicidio. L'assassino sarebbe già stato identificato, ma risulta ancora ricercato. Avrebbe colpito Vitaletti più volte, alla mano, a una gamba e al petto.

Il docente è deceduto durante il trasporto d'urgenza all'ospedale di Fabriano. È stata la folla dei passanti ad allertare i sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri continuano a indagare sul caso, per dare un volto al killer e per confermare le ipotesi dell'omicidio. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Ancona. È ancora in corso anche la ricerca dell'arma del delitto.