Nella giornata di ieri, il MoVimento 5 Stelle, partendo da un retroscena pubblicato su La Repubblica e ripreso da altri mezzi di informazione, aveva ribadito l’indisponibilità a qualunque tipo di accordo politico con i partiti tradizionali. Con un post sul blog di Grillo si è ribadito la volontà di non “fare accordi con chi ha distrutto il Paese” e di presentarsi alle urne da soli, indipendentemente dalla formula elettorale.

Oggi arriva la replica della Lega Nord, affidata al capogruppo alla camera dei deputati Massimiliano Fedriga. “Escludo l'alleanza con il M5S per governare il Paese, non dobbiamo governare a tutti i costi”, spiega il deputato del Carroccio, non anticipando però le prossime mosse in tema di accordi elettorali: “Possiamo fare anche altre alleanze, come quella con Fratelli d'Italia, che è un partito vicino alle nostre idee”. Sempre nel corso della trasmissione di Radio 1 “Un giorno da pecora”, Fedriga ha risposto anche a una domanda sul “futuro” dell’intesa con Berlusconi: “Se su alcune cose la pensa come noi, bene. Ma non bisogna fare un'accozzaglia pur di governare”. Concetti in linea con quelli espressi da Matteo Salvini che recentemente aveva ribadito l’invito a Berlusconi a mollare la linea europeista e a decidersi a correre per le primarie del centrodestra nei primi giorni di aprile: "Però credo che le primarie si debbano fare tra programmi con una certa omogeneità. Almeno la condivisione del fatto che l’euro sia un esperimento fallito, ci deve essere".