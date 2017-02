"Spacciava, ma era gentile e parlava bene dell’Italia" così descrivono Anis Amri, il terrorista del mercatino di Natale a Berlino, alcuni giovani universitari italiani che per caso lo avevano conosciuto nella capitale tedesca pochi mesi prima dell'attacco col camion costato la vita a dodici persone. Come ricostruito dalle indagini della polizia italiana riportate dal Corriere della Sera, però, i tre studenti non erano i soli contatti dell'uomo nel nostro Paese dove aveva trascorso diversi tempo dopo essere sbarcato sulle coste siciliane. Non è un caso infatti che dopo l'attentato in Germania l'uomo fosse scappato verso l'Italia dove è stato ucciso dalla polizia. Anis Amri infatti probabilmente sperava in qualche modo di poter trovare rifugio nel nostro Paese.

Ai tre studenti di Chieti e Palermo gli inquirenti sono arrivati spulciando la lista di contatti whatsapp sul telefonino dell'attentare. Così si è scoperto che Amri spacciava abitualmente droga nei luoghi di ritrovo per giovani a Berlino. "Parlava bene italiano, era socievole raccontava dei suoi anni in Italia, dei posti che conosceva in Sicilia" hanno spiegato gli studenti. "Da voi al Sud si sta bene, siete brava gente, ci accogliete" avrebbe riferito il 24enne nel mese di giugno dell'anno scorso quando, secondo la polizia tedesca, aveva già intrapreso il suo percorso di radicalizzazione islamica.

L'attaccamento interessato al nostro Paese è evidenziato anche da un altro episodio scoperto dagli inquirenti. Amri infatti negli stessi mesi avrebbe contattato via Facebook anche due ragazze della provincia di Catania sue vecchie conoscenze. A entrambe ripete la stessa cosa: "Sei sempre stata la più bella. Perché non vieni a Berlino? Si sta bene; ci sposiamo e facciamo dei bambini". Per gli inquirenti il suo tentativo era unicamente quello di ottenere un permesso di soggiorno per noze dopo che sia in Germania sia in Italia gli avevano negato il visto

Per gli inquirenti la svolta che ha portato il ragazzo a passare all'azione è arrivata l’8 novembre quando in Germania vengono arrestati 5 leader islamisti e Amri rimane in pratica senza la sua cellula terroristica. A quel punto che il 24enne decide di entrare in azione da solo con la strage ai mercatini di Natale. L'antiterrorismo tedesco, che pure lo aveva intercettato e seguito nei mesi precedenti, non sapeva più nulla di lui da alcuni mesi dopo aver constatato che spacciava regolarmente partecipando anche a risse tra spacciatori. Il 21 settembre infatti le autorità tedesche chiudono le indagini a suo carico declassificando il ruolo di Amri a semplice delinquente di strada.