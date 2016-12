Un bimbo di appena 9 anni si è visto amputare il pene “a causa delle negligenza da parte del suo chirurgo” affermano i legali della giovane vittima. Il fatto è avvenuto in un ospedale di Kuala Lumpur il 15 dicembre scorso: il medico avrebbe tagliato accidentalmente il glande del piccolo durante l'operazione di circoncisione. Avrebbe poi cercato di ricucirla, ma senza successo. Il bambino è stato quindi portato in un altro ospedale per un ulteriore intervento chirurgico d’urgenza, ma la parte del pene tagliata era ormai morta e quindi i medici sono stati costretti ad amputare tutto l’organo. "Siamo davvero distrutti. Non sappiamo cosa fare ", si è limitato a rispondere il padre del bambino, che preferisce non essere nominato. I genitori del piccolo ora pretendo un risarcimento che copra perlomeno le spese di chirurgia ricostruttiva e sperano per il loro figlio possa essere curato in un ospedale all'estero. “Mi chiede sempre: ‘Perché sei triste, mamma?' cerco di non piangere di fronte a lui” dice la genitrice. “Non posso fare a meno di pensare a come la sua vita sarà dopo questo” ha aggiunto la madre del ragazzo, singhiozzando.

Proprio la scorsa settimana in Malesia, un bimbo di 10 anni ha perso la parte superiore del suo pene in una circoncisione laser. Il glande è stato poi riattaccato con successo.