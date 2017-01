Dopo quasi due secoli di storia, il Corpo Forestale dello Stato non esiste più. Come previsto dal decreto legislativo sulla “razionalizzazione delle funzioni di polizia” voluto dal governo Renzi per il contenimento della spesa pubblica, infatti, da quest'anno il Corpo cessa di esistere come forza di polizia autonoma, così come lo abbiamo sempre visto, e le sue funzioni vengono accorpate ai carabinieri così come gran parte del personale impiegato. L'ultima cerimonia ufficiale che ha dato il definitivo addio al Corpo di polizia si è svolta l'ultimo dell'anno simbolicamente nel luogo dove i forestali venivano preparati, nella storica scuola di Cittaducale, fondata alle porte di Rieti nel 1905, e in quella di Sabaudia, in provincia di Latina, inaugurata invece nel 1962.

“Signori, buona fortuna. Evviva il Corpo forestale”, ha scandito il comandante della scuola di Sabaudia, Alessandro Bettosi, tra la commozione dei presenti poco prima dell'ultimo inno e dell’ammainabandiera definitivo nel piazzale della caserma. La stragrande maggioranza dei Forestali, circa 7mila, sarà ora accorpata ai Carabinieri nell'ambito dei quali è stato formato il “Comando tutela ambientale, agroalimentare e forestale” che avrà gli stessi compiti del Corpo forestale ad eccezione di quelli contro gli incendi boschivi che vengono invece trasferiti al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Proprio per questa militarizzazione non sono mancate le polemiche di chi non vuole diventare un militare. Per loro è prevista l’obiezione di coscienza e potranno presentare domanda per il passaggio in un'altra amministrazione dello Stato, che valuterà la richiesta. Una piccola parte dei Forestali invece prenderà altre strade. Sezioni specifiche di specialisti infatti saranno accorpate ai Vigili del fuoco, nella Polizia e alla Guardia di finanza. Nel dettaglio circa 120 verranno inseriti per le loro peculiarità operative nel Corpo dei Vigili del Fuoco, altrettanti nella Polizia di Stato, mentre una trentina verranno assorbiti dalla Guardia di Finanza.