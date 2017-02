Paraurti e targhe delle automobili divelti e carrozzeria delle stesse vetture pesantemente danneggiate. È l'incubo col quale hanno dovuto fare i conti per diverso tempo alcuni abitanti di una frazione di Asti, in località Valgera, tra la periferia e la campagna. Come racconta Repubblica, però, il responsabile non era il solito vandalo né un gruppo di ragazzini che aveva trovato un modo alternativo per divertirsi, bensì un cane. Il protagonista della vicenda infatti si chiama Achille ed è un cane meticcio di taglia medio grande di proprietà di un abitante della zona.

L'animale domestico, usato come cane di guardia, infatti sembra che si sentisse il padrone della stradina che passa di fianco alla sua abitazione così ogni volta che vedeva un'auto parcheggiata troppo vicino la attaccava preferendo paraurti e targhe senza disdegnare però anche graffi sulla carrozzeria con unghie e denti. A smascherarlo sono stati gli agenti della polizia municipale di Asti chiamati sul posto dall'ultima vittima del cane che non sapeva che fare. Quando l'auto dei vigili è giunta in zona infatti l'animale col suo solito fare ha scavalcato il cancello e ha attaccato anche la volante.

“Quando siamo arrivati ha puntato il parafango della nostra macchina, poco prima aveva staccato di netto la targa di un’ altra macchina e il proprietario non sapendo che fare ci aveva chiamato” hanno spiegato gli agenti. Dopo averlo calmato, l'animale è stato riportato a casa dal suo padrone che è stato multato per incauta custodia del cane ma soprattutto gli è stato imposto fare in modo che l’animale non possa uscire dal giardino per aggredire altre automobili.